Как и кому будет начисляться сумма, недополученная при индексации пенсий

Депутаты Госдумы предложили поправки в закон «О страховых пенсиях». Они предполагают, что работающие пенсионеры могут не получить выплаты, которые им не начисляли с 2016 года. Однако депутат Госдумы Андрей Исаев объяснил, что недополученная за восемь лет сумма бесследно не пропадет. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как будет выплачиваться компенсация работающим пенсионерам за неиндексированный период.

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Как рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, на данный момент работающие пенсионеры получают зарплату и не проиндексированную пенсию. Однако с 1 февраля 2025 года их пенсия будет индексироваться, и они получат ее в новом формате.

— Перерасчет выплат будет осуществлен за все восемь лет, пока они не индексировалась. В среднем пенсия такого человека составит около 23–24 тысяч рублей, — пояснил Рязанский.



Но проиндексируют ее только в том случае, если человек уже уволился с рабочего места, предупредил эксперт.

— Вопрос, который волнует пенсионеров: когда вернут долг, образовавшийся за восемь лет отсутствия индексации? Его компенсируют сразу после того, как человек уволится с работы. Тогда все недополученные средства он получит в виде компенсации, — объяснил Рязанский. Но пока непонятно, как будет производиться выплата, — единовременно или частями, заметил собеседник «ВМ». — Возможно, человек получит эту часть через месяц после увольнения единоразово, а возможно, ее равномерно распределят к ежемесячной выплате пенсии, — заключил Рязанский.



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