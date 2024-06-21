Названа дата рассмотрения Думой проекта об индексации работающим пенсионерам

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании 25 июня, следует из проекта решения Совета Думы, опубликованного в думской электронной базе.

«Включить проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы 25 июня 2024 года», — сказано в документе.



Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах приступить к обсуждению вопроса индексации пенсий на следующей неделе. По словам депутата, «Единая Россия» уже подготовила законодательную поправку в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, высказанным на ПМЭФ.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. С 1 февраля 2025 года индексацию планируют возобновить.