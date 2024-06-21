Роскачество рассказало об уловках мошенников с QR-кодами

Мошенники выманивают у россиян QR-коды банковских операций, используя их для снятия денег со счетов. Также злоумышленники размещают поддельные QR-коды в общественных местах, которые ведут на фишинговые сайты, где они выманивают персональные данные и информацию о банковских счетах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскачества.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют использовать только динамические QR-коды, которые создаются специально для конкретной транзакции. При использовании бумажных QR-кодов следует уточнить у кассира или официанта, действителен ли он, и убедиться, что код не наклеен поверх другого. Фишинговые сайты часто используют незащищенное соединение или поддельные сертификаты безопасности, поэтому перед вводом платежных данных необходимо убедиться в подлинности сайта и наличии безопасного соединения HTTPS.

Злоумышленники также используют чат-боты в популярных мессенджерах, чтобы создать впечатление работы официального автоматизированного сервиса. Они предлагают различные социальные выплаты и льготы, студенческие стипендии и пособия для семей с детьми, выманивая у людей персональные данные и информацию о банковских счетах. Важно помнить, что никакие государственные сайты не требуют предоставления личных данных через QR-коды.

Недавно был выявлен новый вид мошенничества, связанный с арендой самокатов. Человек попытался арендовать самокат и считал QR-код, однако злоумышленники уже подменили код на собственный, и на смартфоне жертвы открылся совершенно другой ресурс. Человек непреднамеренно ввел свои личные данные и заполнил платежные формы, не подозревая о том, что они будут использованы мошенниками в корыстных целях.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко говорит, что основная проблема, как и в других мошеннических схемах, спешка и невнимательность, которыми пользуются злоумышленники. Чтобы не стать жертвой мошенников, при взаимодействии с QR-кодами необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены и проявлять бдительность.