Эксперт объяснил решение вернуть индексацию работающим пенсионерам

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года внесен в Госдуму. Возможность вернуть индексацию пенсий появилась в связи с налоговой реформой, предполагает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

«Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам — хорошая новость для рынка труда. Без этого права многие из превысивших пенсионный возраст не хотели официально трудоустраиваться при желании работать», — сказал он «Прайму».



Экономика сейчас заинтересована в людях пенсионного возраста: дефицит кадров на рынке — «запредельный», и на рынке востребованы все, отмечает Свириденко. С возвращением индексаций будут соблюдены интересы и государства, и предприятий, и самих пенсионеров.

«Если человек сохранил силы и здоровье и готов продолжать трудиться, нужно дать ему эту возможность, индексируя пенсию как гарантированную доплату», — подчеркнул он.



Возможность индексировать пенсии работающим пенсионерам появилась в связи с грядущей реформой НДФЛ и других налогов — больше средств можно перечислить в Соцфонд, пояснил специалист. По его словам, раньше сдерживали ограничения бюджета и отсутствие дефицита на рынке труда.