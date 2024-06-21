В России с 1 июля увеличат пособия: кого коснутся выплаты

С 1 июля в России ожидается повышение целого рядя пособий и выплат на детей. Издание Life разбиралось, кому сделают прибавку.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, некоторые нововведения начнут действовать на региональном уровне. Меры касаются семей с детьми, отметила собеседница. В частности, в Челябинской области увеличат до 2500 рублей размер ежемесячной денежной выплаты. Выплата выдается на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, указала эксперт.

Что важно знать про детские пособия в 2024 году

Также в указанном регионе ожидается появление отдельной ежегодной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей. Она предназначена на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для детей, которые обучаются очно. Кроме того, в Челябинской области со следующего месяца скорректируется размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка. Подчеркивается, что с 1 июля эта выплата вырастет с 75% прожиточного минимума до величины прожиточного минимума для детей.

Кроме того, с 1 июля в Тульской области устанавливают комплекс мер социальной поддержки многодетных семей. В частности, все многодетные семьи региона начнут получать ежемесячную выплату в размере 2500 рублей на каждого ребенка. Увеличение размера ежемесячного пособия на приемных детей в возрасте от 1 года до 7 лет ожидается в Московской области. Приемным родителям и опекунам будут выплачивать по 17 747 рублей.