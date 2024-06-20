Предложенная Министерством финансов России максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 22 процента является оптимальным вариантом. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По мнению министра, такой размер максимальной ставки НДФЛ является компромиссным и позволяет избежать так называемых «серых» схем при выплате зарплат. Речь, в частности, идет о практике выдачи окладов в конвертах.

«Важно здесь создать условия: не прятать заработную плату и не уходить в серые конвертные схемы», — сказал он.



Силуанов добавил, что оптимальный размер максимальной ставки НДФЛ обсуждался властями с представителями российского бизнеса и профсоюзов. Предложенный Минфином вариант «был всеми поддержан», заключил глава ведомства.

Предложенные ведомством налоговые изменения включили в себя введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Для россиянам с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей сохранится действующая ставка в 13 процентов. Оклады от 2,4 до 5 миллионов обложат 15-процентным налогом, от 5 до 20 миллионов — 18-процентным, от 20 до 50 миллионов — 20 процентным. В свою очередь, граждане с доходами свыше 50 миллионов в год будут выплачивать НДФЛ по ставке в 22 процента. Она станет максимальной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российских властей утвердить налоговые изменения в августе. Как утверждают в Минфине, повышение НДФЛ затронет не более 3,2 процента налогоплательщиков страны.