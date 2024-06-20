Госдума одобрила в I чтении изменения в шкале НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, в частности, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Поправки были инициированы правительством РФ.

Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн - 18%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Кроме того, уточняется налогообложение прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и доходов от продажи недвижимости: при доходе до 2,4 млн рублей ставка сохранится в размере 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.

В отношении физлиц, не являющихся налоговыми резидентами, устанавливается фиксированная налоговая ставки в размере 15% на доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ. Также меняется фиксированный размер прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), с которой налогоплательщики - физические лица, являющиеся контролирующими лицами КИК, уплачивают НДФЛ: если налогоплательщик является контролирующим лицом одной КИК, - этот размер прибыли составит 27,99 млн рублей, если двух - 52,718 млн рублей, если трех и более - 52,718 млн рублей плюс 22,727 млн рублей за каждую последующую КИК, начиная с третьей.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

"В связи с введением дифференцированных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида полученного налогоплательщиком в налоговом периоде дохода, подлежащего налогообложению, в 2025 году ожидаются дополнительные доходы в размере порядка 533 млрд рублей, а за 2025-2027 годы общая сумма с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов составит порядка 1,4 трлн рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.



Налоговые вычеты по НДФЛ

Увеличивается стандартный вычет на детей - с 1,4 тыс. рублей до 2,8 тыс. рублей на второго ребенка и с 3 тыс. рублей до 6 тыс. рублей на третьего и на каждого следующего ребенка. При этом устанавливается беззаявительный характер предоставления стандартного вычета на детей родителям, мужу (жене) родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, мужу (жене) приемного родителя налоговым агентом, являющимся работодателем налогоплательщика.

Налогоплательщик, впервые получающий налоговый вычет через соответствующего налогового агента, являющегося работодателем налогоплательщика, вправе представить налоговому агенту документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет. Налогоплательщик обязан проинформировать налогового агента об изменении оснований для получения налогового вычета с их документальным подтверждением (при наличии).

Также с 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей увеличивается предельный размер доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты на детей. Также предусматривается распространение стандартного налогового вычета на лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" и прошедших диспансеризацию. Субъектам РФ предоставляется право увеличивать до 1 понижающий коэффициент 0,7, применяемый для определения подлежащих налогообложению доходов от продажи недвижимого имущества.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что "все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается - семей с детьми, пенсионеров, ветеранов".