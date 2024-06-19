$87.04-2.0193.30-2.09
Почта

Средний срок залогового кредитования в России достиг рекорда

По итогам апреля 2024 года средний срок залогового кредитования в России достиг максимума за всю историю статистических наблюдений, составив шесть лет и три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний срок залогового кредитования в России достиг рекорда
© РИА Новости

Эксперты проанализировали информацию по наличным кредитам под залог имущества, включая транспорт, недвижимость, ценные бумаги, оборудование и другие имущественные права. По итогам исследования выяснилось, что за апрель средний срок залогового кредитования в стране увеличился на 10 месяцев в сравнении с мартовским показателем.

За второй месяц весны россиянам выдали в общей сложности 14,07 тысячи кредитов наличными под залог имущества. Общая сумма подобных займов составила 18,65 миллиарда рублей. Средний размер кредита под залог имущества вырос на два процента и достиг отметки в 1,33 миллиона рублей. В годовом выражении объемы подобного кредитования увеличились на 26 процентов, а число выдач таких займов — на 61 процент, резюмировали аналитики.

Объемы кредитования в России растут не первый год. Так, по итогам января-октября 2023-го суммарный объем займов населения достиг рекордной отметки в 34,8 триллиона рублей. В сравнении с тем же периодом 2022-го показатель увеличился на 6 триллионов. На этом фоне уровень закредитованности россиян оказался максимальным как минимум с 2015 года.

Личный счет