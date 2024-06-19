Экономист объяснил привязанность россиян к «токсичному» доллару
Наличные доллары и евро в пунктах обмена валют пользуются стабильным спросом. Привязанность россиян к американской и европейской валютам объясняется несколькими основными причинами, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Россияне берут с собой наличные доллары и евро в поездки за рубеж – их легко обменять на валюту целевой страны, будь то дирхамы, юани или лиры. Кузнецов отметил, что эту и другую валюту дружественных стран найти в российских обменниках нелегко даже в крупных городах. Расплачиваться по безналичному расчету в последнее время стало сложнее.
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«Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде», - пояснил экономист.
Вторая причина – желание уберечь средства от инфляции. По его словам, из многих возможных способов граждане выбирают покупку долларов и евро, потому что это «простой, привычный и понятный» сберегательный инструмент.
«Так что, как ни крути, но не откажемся мы так легко от доллара. Будь он хоть 100 раз "токсичный"», - резюмировал Кузнецов.