Эксперт рассказала, как теперь следить за курсом доллара

После отказа Мосбиржи от торгов в долларе и евро россияне могут по-прежнему следить за курсом этих валют, а прогноз для рубля на ближайший месяц сулит небольшое ослабление российской валюты.

«Следить за курсом валют можно на тех же самых сайтах или в мобильных приложениях. Только курсы доллара и евро, которые там публикуются, теперь будут не биржевыми, а внебиржевыми, но это принципиальной разницы не составит. За курсом юаня, при желании, тоже можно следить, он везде публикуется, где публикуются данные о валютных курсах. В течение ближайшего месяца (то есть до середины июля) мы ожидаем курс доллара в рамках 87-91 руб., евро – в коридоре 94,5-99 руб. Мы не исключаем в течение месяца небольшого ослабления рубля на фоне геополитической обстановки, но резкого обвала рубля, как и его резкого укрепления, тоже не ждём», - рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.



Ранее эксперт Николай Вавилов сообщил, что нет необходимости спешить в банки для расторжения договоров и снятия наличных, что «приведет к потерям на комиссиях и процентах».