В России выросла средняя зарплата в IT-сфере

Средняя заработная плата в сфере IT за год увеличилась на 12,5% и составила 123 тыс. рублей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру" и платформы "СберАналитика", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По итогам первого квартала 2024 года средняя зарплата составила 123 тыс. рублей. Рост относительно первого квартала 2023 года составил в среднем 12,5%. В исследовании анализировали средний уровень сотрудников сферы телекоммуникаций (средняя зарплата - 96 тыс. рублей), обработки и размещения данных (104 тыс. рублей) и разработки программного обеспечения (148 тыс. рублей)", - говорится в итогах исследования.



По итогам первого квартала 2024 года наибольший уровень зарплаты наблюдается у сотрудников в возрасте 35-44 лет - 152 тыс. рублей, и 45-54 лет - 133 тыс. рублей. При этом больше всего выросли зарплаты работников в возрасте до 35 лет, в среднем показатель увеличился примерно на 16,5%.

В разрезе регионов наибольший уровень оплаты труда среди сотрудников IT-компаний наблюдается в Москве (в среднем 217 тыс. рублей), Московской области (157 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (151 тыс. рублей). Также в число лидеров вошли Республика Татарстан (115 тыс. рублей) и Новосибирская область (113 тыс. рублей). В первом квартале 2024 года прирост доли вакансий в сфере IT составил 6,7%, а доля опубликованных резюме составила 12% от общего количества резюме.

"Эксперты отметили высокую концентрацию работников технологических компаний в столичных регионах. Так, на долю Московской и Санкт-Петербургской агломерации приходится почти 40% таких сотрудников. А в целом на регионы, где располагаются города-миллионники, приходится более 55% всех сотрудников IT- компаний", - отмечается в исследовании.



Планы по зарплате

Также аналитики опросили более 3 500 соискателей из всех регионов России и выяснили, что в среднем IT-специалисты планируют зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц во втором квартале 2024 года.

Пожелания по заработной плате коррелируются в зависимости от возраста соискателей. Так, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в 2024 году хотели бы зарабатывать 62,5 тыс. рублей, россияне в возрасте от 25 до 29 лет - 154,4 тыс. рублей, от 30 до 34 лет - 235,5 тыс. рублей. Сотрудники в возрасте от 35 до 39 лет планируют зарабатывать 172,8 тыс. рублей в месяц.

При этом самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди россиян в возрасте от 40 до 44 лет - 250 тыс. рублей. Работники в возрасте от 45 до 49 лет хотели бы зарабатывать 230,5 тыс. рублей, от 50 до 54 лет - 243,5 тыс. рублей, а россияне старше 55 лет - 231,7 тыс. рублей.