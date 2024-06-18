Любимое мороженое президента России Владимира Путина подорожало на 26%, рассказал гендиректор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев. Фрагмент интервью опубликовал «РБК Кавказ».

Бизнесмен пояснил, что молоко подорожало на 19%. Это привело к тому, добавил он, что себестоимость мороженого подорожала для компании на 26%.

По его словам, цена выросла и на сливки (+54%), из которых делают сливочное масло. Обезжиренное молоко, уточнил он, наоборот, подешевело. Его стоимость составила 12 рублей с НДС.

Ранее президент России посетил ФГБНУ «Национальный центр зерна им. Лукьяненко». В ходе беседы с главой государства фермеры рассказали, что поставляют молоко Кореновскому комбинату, где «лучшее мороженое в России производится».

«Здесь я с вами согласен. Самое вкусное», — подтвердил Путин.



Журналисты отметили, что мороженое российский лидер попробовал во время посещения авиасалона «МАКС» в подмосковном Жуковском.