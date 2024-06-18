Инвестиционный аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером объяснил поведение российских банков, которые стали массово повышать ставки по вкладам, а также назвал короткие вклады сроком до одного года эффективным способом сбережения средств на фоне ускорения инфляции.

В июне российские банки вновь начали повышать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ, отмечало ранее издание «Коммерсантъ». По его данным, с начала месяца более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1-2,5%. Среди них — «Сбер», Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», ВТБ. Сегодня можно найти предложение по 20% годовых. Наибольшую доходность предлагают короткие вклады сроком до девяти месяцев и преимущественно на «новые деньги».

Банки скажут, что это [увеличение ставок по вкладам] связано с ростом конкуренции между ними, однако главная причина здесь заключается в другом. В любом нормальном банке есть свой аналитический отдел, сотрудникам которого нетрудно просчитать, что стоп торги доллара и евро на Московской бирже частично порушат импорт, то есть что импорт станет дороже. Прежде всего, это касается техники и вина, но самое болезненное – это фарма. Речь идет о том, что инфляция ускорится, соответственно, не надо быть пророком, чтобы предположить, что на следующем заседании ЦБ повысит ключевую ставку. Причем это повышение может быть достаточно значительным. Так что банки отыгрывают это дело и повышают ставки [по вкладам]. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

В текущей ситуации эксперт порекомендовал россиянам присмотреться к банковским вкладам сроком до одного года.

«Посмотрите, где лучше ставка, и положите деньги на этот срок, а дальше будет видно... При этом не все мои коллеги согласны с тем, что вклады сейчас лучше, чем бонды [облигации], но реальность подтверждает мое мнение. Бонды могут упасть в цене, а вклады нет. Плюс вклады застрахованы государством, а бонды нет», — подчеркнул аналитик.



По словам Разуваева, единственной альтернативой вкладам в настоящее время являются «какие-то очень привлекательные акции» компаний.

«К примеру, это могут быть акции компании Сургутнефтегаз или акции «Сбера» – прибыль у него растет, конечно, не так, как год назад, но она все же растет, значит, дивиденды дальше тоже будут расти. В IT-секторе стоит обратить внимание на акции Positive Technologies и «Астра» ... Но в целом нынешнее время – это все-таки время вкладов. Считаю, что сейчас нужно пользоваться конъюнктурой и зарабатывать», — отметил экономист.



Разуваев отметил, что рано или поздно ключевую ставку будут снижать, но пока соответствующий сценарий не просматривается.

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«Санкции давят, а для простого гражданина санкционное давление фактически означает рост цен. И чтобы защитить свои деньги, их можно направить на вклады», — заключил специалист.



Согласно данным Росстата, годовая инфляция в мае ускорилась до 8,3 процента. Больше всего за год в мае подорожали овощи (+14 процентов), продукты (+9) и услуги (+8,55). Отдельно по наименованиям наибольший рост за год показали куриные яйца (+48,9), путешествия за рубеж (+13,35) и отдых в санатории (+12,87).