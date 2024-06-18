Путин поручит вывести северные надбавки из-под уточненного НДФЛ

Северные надбавки не должны рассматриваться как увеличенный доход, поэтому разумно вывести их из-под повышенного в результате точечных изменений налоговой системы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение правительству.
"Северные надбавки выплачиваются за особые условия, за те непростые сложные условия климатические, в которых живут люди, специалисты, работающие на этих территориях, - отметил Путин. - При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, <…> должны быть вынесены за скобки и только базовая часть должна учитываться для налогообложения". "Обязательно такое поручение правительству дам", - пообещал президент.
Путин поблагодарил задавшего вопрос участника встречи Ивана Савчука: "Вопрос поставлен вами справедливо".
"Очень много вещей тонких, которые все равно учесть сложно, - отметил глава государства. - Для этого и нужны наши встречи вот такие".