Путин поручит вывести северные надбавки из-под уточненного НДФЛ

Северные надбавки не должны рассматриваться как увеличенный доход, поэтому разумно вывести их из-под повышенного в результате точечных изменений налоговой системы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение правительству.

"Северные надбавки выплачиваются за особые условия, за те непростые сложные условия климатические, в которых живут люди, специалисты, работающие на этих территориях, - отметил Путин. - При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, <…> должны быть вынесены за скобки и только базовая часть должна учитываться для налогообложения". "Обязательно такое поручение правительству дам", - пообещал президент.



Путин поблагодарил задавшего вопрос участника встречи Ивана Савчука: "Вопрос поставлен вами справедливо".