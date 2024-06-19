Аналитик объяснила подорожание кредитов

Банк России держит ключевую ставку на уровне 16% с декабря 2023 года, но банки продолжают повышать ставки по кредитам. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, на это есть несколько причин.

«Прежде всего это анонсированные ЦБ изменения в регулировании, которые вступят в силу с июля: повышение макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам, ввод их по автокредитам, ужесточение макропруденциальных лимитов в потребительских кредитах», — говорит Солдатенкова.



Как правило, большинство игроков начинают заранее реагировать на грядущие ужесточения и учитывать их при формировании своих кредитных политик и портфелей, отмечает эксперт. При этом на условия по потребительским кредитам уже оказывают влияние действующие макропруденциальные надбавки, напоминает она.

«Дополнительным фактором является и ускорившийся в мае рост доходности ОФЗ. На этот параметр, как и на уровень ключевой ставки, банки ориентируются при определении "цены" выдачи новых кредитов, так как в качестве индикатора оценки стоимости привлечения денег как раз и выступает доходность ОФЗ», — поясняет Солдатенкова.



Она также не исключает, что повышение банковских ставок связано с пересмотром ожиданий рынка относительно дальнейшего движения ключевой ставки. Если после майского заседания ЦБ аналитики все еще рассчитывали на снижение «ключа» во второй половине года, то теперь рынок ждет возможного повышения показателя уже в июле.