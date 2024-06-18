Россиянам раскрыли размер пенсии в 2024 году при средней зарплате

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости раскрыла россиянам размер пенсии в 2024 году при средней зарплате в 75 тысяч рублей.

Депутат указала на положения конвенции Международной организации труда №102, частично ратифицированной Россией. Согласно документу, пенсия должна составлять 40 процентов от утраченного заработка.

«Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей», — уточнила Бессараб.



Она добавила, что в 2024 году для выходна на пенсию необходимо заработать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента и иметь стаж не менее 15 лет.

Ранее доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова рассказала, какие категории граждан затронет рост пенсий с 1 июля.