В России изменилась схема ценообразования долларов и евро. Это произошло после того, как 12 июня американский Минфин ввел блокирующие санкции против ряда российских компаний, в числе которых оказалась группа «Московская биржа». Из-за ограничений Мосбиржа прекратила с 13 июня биржевые торги долларом и евро.

Несмотря на это, купить наличные доллары и евро можно свободно в отделениях банков и в обменниках. Спросили экспертов, стоит ли это делать, чтобы сберечь средства, а также какие есть альтернативы и есть ли риски при вложении рублей в юани.

Какие существуют варианты валютной диверсификации

Возможности валютной диверсификации сократились еще после того, как доллар и евро стали «недружественными», говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В то же время основной альтернативой «недружественным» валютам стал китайский юань, отмечает он.

Однако не следует драматизировать ситуацию, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Россияне по-прежнему могут покупать и продавать доллары и евро в банках и обменниках, напоминает он.

«Прекращение биржевых торгов "твердыми" валютами означает ухудшение ликвидности и рост спредов к официальному курсу ЦБ РФ, но никак не сокращение перечня валют для диверсификации», — подчеркивает он.



Другой вопрос заключается в том, что российские инвесторы давно потеряли доступ к валютным инструментам, а покупка валюты на бирже фактически была единственным биржевым инструментом валютной диверсификации, говорит аналитик.

И все же традиционный инструмент валютной диверсификации — это наличная валюта, замечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Главное, следует помнить о рисках физического хранения валюты при выборе данного варианта инвестирования.

Более продвинутыми инструментами для валютной диверсификации являются замещающие облигации и новые выпуски квазивалютных облигаций с расчетами в рублях, говорит Кравченко.

С ним согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его мнению, для диверсификации по-прежнему можно использовать замещающие облигации, золото и юаневые облигации.

Чтобы их купить, необходимо иметь брокерский счет. Выбрать подходящие условия можно в этом разделе.

Стоит ли вкладываться в юань и какие есть риски для россиян

Юань на мировом валютном рынке не относится к свободно конвертируемым валютам, как доллар или евро, то есть его ценообразование не является полностью рыночным, замечает Бахтин. Китайские власти могут управлять курсом исходя из собственных финансово-экономических целей.

В то же время юань с 2016 года имеет статус резервной валюты, а Китай представляет вторую экономику мира по объему номинального ВВП. К тому же для российского инвестора юань является валютой дружественной страны, что снижает инфраструктурные риски, отмечает он.

По его оценке, во втором полугодии 2024 года может произойти некоторое укрепление юаня до 13 рублей.

Кравченко дает такой же прогноз: пока российская валюта будет удерживать текущие позиции на уровне 12,1 рубля за юань, но затем снизится до уровня 13 рублей. И хотя биржевые торги юанем продолжаются, Кравченко советует россиянам, не занимающимся инвестициями, в ближайшее время не покупать валюту на бирже.

При необходимости для покупки юаней сейчас лучше использовать банковские счета, полагает он. Однако следует рассматривать такой вариант лишь в качестве онлайн-инструмента для инвестирования, так как предложение наличной китайской валюты на внутреннем рынке и возможности ее безналичного перевода ограничены, предупреждает эксперт.

В качестве варианта сбережений можно рассмотреть банковские вклады в юанях — ставки по ним на внутреннем рынке сейчас достаточно привлекательные, говорит Кравченко.

Изучить текущие ставки по вкладам в юанях можно здесь, по вкладам в рублях – тут.

У вложений в юани есть нюанс: существует небольшое количество вариантов инвестирования, говорит Джиоев. Сейчас у российского инвестора есть выбор только между вкладами в юанях или локальными облигационными выпусками, расчеты по которым проходят в рублях. Доступа к акциям и облигациям китайских эмитентов по-прежнему нет, отмечает он. С другой стороны, такая ситуация сводит к минимуму инфраструктурные риски, отмечает эксперт.

На этом фоне именно вклады в юанях являются самым простым и понятным инструментом для валютной диверсификации, подчеркивает Зварич. Сейчас Китай является важным торговым партнером России, а товарооборот между странами постоянно растет, что делает юань интересным для бизнеса, говорит он. Поэтому компании ищут фондирование в китайской валюте, одним из вариантов которого являются кредиты в банках. В результате банкам становится интересно привлекать ликвидность в юанях, объясняет аналитик.

В итоге развиваются линейки вкладов и улучшаются условия, сильнее растут ставки. Это позволяет не только провести валютную диверсификацию, но и получать процентных доход на долю средств, размещенных в юанях, заключает эксперт.

Курс доллара на этой неделе будет находиться в коридоре 88-90 рублей, курс юаня — в интервале 12-12,5 рубля, с таким прогнозом выступили опрошенные Business FМ эксперты. На выходные ЦБ установил курс доллара на уровне 89,07 рубля и евро на уровне 95,15 рубля. Обе валюты прибавили в цене по отношению к рублю, но некритично. Бизнес тоже спокойно отреагировал на новый пакет санкций, который затронул Москбиржу.

После того как доллар и евро перестали торговаться на Московской бирже, ЦБ был вынужден перейти к установке внебиржевого курса этих валют. В день, когда регулятор впервые опубликовал эти курсы, Business FM опросила бизнесменов, которые ведут постоянные расчеты с зарубежными партнерами, и выяснила, что паники нигде не было.

Небиржевой курс доллара оказался близким к биржевому, а бизнес в целом выразил доверие к регулятору. Некоторые наши собеседники, правда, признали, что в моменте ряд их банков-партнеров приостановили прием платежей, направляемых за рубеж. Но глобально ничего не встало. И через пару дней после объявления о новых санкциях никаких критичных изменений в работе также не произошло, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин:

«Банки платежи проводят, то есть все то, что нам надо было, — деньги отправить, купить валюту — все работает, как раньше. Никаких проблем пока не видим. Ну, курс был близкий к ЦБ. То есть он отличается не сильнее, чем раньше он отличался, когда на бирже определялось. ЦБ выставляет курс, соответственно, и банки плюс-минус с этим курсом работают, ну, с небольшим плюсом».



Проблемы есть. В том числе и новые, но они пока решаемы, продолжает основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

«По-прежнему не так просто сделать платежи иностранным партнерам, потому что, например, Райффайзенбанк в долларах не делает платежи, делает только в евро и, например, только в некоторые страны типа Турции. Как-то не очень активно, но ходят тоже юани в Китай, а так, в принципе, как выход из положения у многих моих коллег, в том числе и у нас, — это трансграничные платежи через третьи дружественные страны, которые могут осуществляться в их национальных валютах, соответственно, с зачислением последующим на счет нашей компании в этих странах, соответственно, и дальнейшей конвертацией уже в ту валюту платежа, куда вы хотите отправить деньги, и дальше уже платеж. То есть, соответственно, просто увеличивается стоимость конвертационных услуг для туристов».



В выходные в телеграм-каналах и в экспертном сообществе обсуждались также возможные угрозы того, что вслед за долларом и евро Мосбиржа может быть вынуждена остановить торги юанем. Комментирует инвестстратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов:

«Есть определенные вопросы, связанные с тем, что китайские финансовые власти могут отказаться от торгов юанем на Московской бирже из-за риска вторичных санкций, но пока этот вопрос скорее носит спекулятивный характер, потому что многое будет зависеть от политических договоренностей между высшим руководством России и Китая, но риски для юаня тоже существуют, как и для других дружественных валют, которые торгуются на Московской бирже. Я надеюсь, что в ближайшее время юань останется торговаться на Московской бирже и через курс к юаню можно будет рыночным путем определять курсы доллара и евро».



После введения санкций в отношении Мосбиржи на российском межбанковском рынке возник дефицит юаней. В четверг, 13 июня, банки обратились в ЦБ за рекордным в истории объемом юаневых кредитов, следует из статистики регулятора.

Дефицит китайской валюты был связан с тем, что многие участники рынка начали выводить юани на счета в филиалы китайских банков, рассказал Frank RG сотрудник крупного российского банка. Ставки на российском межбанке взлетели до 27% годовых, но уже в пятницу они вернулись к нормальным уровням. Дефицит был локальным. Компания Peshcom закупает в Китае электронику. И, по словам ее директора Сергея Фильдшина, с платежами ничего критичного не случилось:

Сергей Фильдшин директор компании Peshcom «Те банки, которые платили в Китае, те и платят. У нас всего три банка, то есть сейчас хорошо из Китая отправляют. Единственное изменение у китайцев — в получении денег. То есть мы отправить можем, а китайские наши партнеры могут получить деньги только при закрытии сделки. То есть у них тоже там свои проверки, даже в крупных банках, в том же Bank of Сhina, Аgriculture Bank. Китайцы могут закрыть сделку, воспользоваться нашими деньгами только после того, как происходит отгрузка товара».

Правда, курс юаня, который выставляют компании банки, немного вырос. Возвращаясь к доллару и евро, в четверг разница между курсами покупки и продажи наличной валюты в банках и обменниках доходила до 10 рублей.

Но к концу недели спред значительно снизился. В каких-то банках это пять рублей, в других три рубля, а где-то уже и меньше двух.

Главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады населения. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт напомнил, что доля валюты во вкладах граждан в банках составляет менее 10%. При доля юаня в валютных сбережениях постепенно увеличивается. Россияне опасаются хранит свои средства в валютах недружественных государств, а условия вкладов в юани представляются привлекательными. Поэтому в дальнейшем население все больше будет интересоваться юанями, а доля недружественных валют продолжит снижаться.

Зварич отметил, что происшедшие изменения в курсообразовании доллара и евро, скорее всего, не приведут к ослаблению российского рубля. Основными факторами для рубля продолжат оставаться инфляция, инфляционные ожидания населения и бизнеса, динамика кредитования и ситуация на рынке труда в стране.

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Сегодня внебиржевой курс доллара опустился в районе 88,80 руб. По сравнению с концом прошлой недели падение составило около 80 копеек.

Курс юаня на Мосбирже начал неделю со снижения на 2 коп. Сейчас юань равен 12,125 руб.

«Из-за введенных санкций против Мосбиржи, с 13 июня 2024 года Центробанк начал устанавливать официальные курсы доллара и евро по-новому: теперь курсы данных валют формируются на основе данных по сделкам между банками на внебиржевом валютном рынке. То есть, теперь кредитные организации будут представлять отчетность по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Ранее ЦБ рассчитывал официальный курс на основе средневзвешенного курса доллара и евро на Московской бирже. Расчетное время останется прежним: 15.30 текущего дня. Некоторые эксперты высказывают мнение, что в условиях продажи и покупки валюты с полной остановкой торгов на главной бирже, у банков появится возможность «приукрасить» отчетность и показать нужные цифры. Однако напомним, что за сдачу недостоверной отчётности регулятор жёстко наказывает банки, путем лишения лицензий», - сообщил кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.



Эксперт также сделал прогноз курса доллара в ближайшее время. Внебиржевой курс доллара будет в районе 88,5-90 руб., а курс евро - 95-97 руб.

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Глобальная пирамида долгов, построенная на долларе, уже очень скоро рухнет. Такой прогноз озвучил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

По его словам, мировая финансовая система в её нынешнем виде уже не жизнеспособна и в скором времени её придётся кардинально менять. Одним из главных нововведений может стать возврат к старой единой мере стоимости, которой долгие столетия было золото. Как полагает эксперт, всем, кто хочет копить деньги в долгую, следует закупать именно его.

По мнению Катасонова, в ближайшие годы этот драгоценный металл обязательно вернёт себе былой статус и былое значение в качестве эталонного актива. Согласно расчётам специалиста, это произойдёт сразу после того, как доллар США перестанет быть главной мировой резервной валютой. Его начнут исключить из структуры ЗВР центральные банки всех стран.

Вместе доллара денежные власти государств снова начнут закупать золото. Так что его цена в ближайшей исторической перспективе будет только расти, полагает эксперт. В этой связи, он порекомендовал всем россиянам уже сейчас заняться накоплением драгоценного металла либо в монетах, либо в украшениях, либо в слитках.

Цены на металлы падают в начале недели. Фьючерсы на золото снизились на 0,65% до $2334 за тройскую унцию на фоне роста доллара. Перспектива сохранения высоких процентных ставок в США является препятствием для золота, пишет The Wall Street Journal.

Однако Saxo Bank не меняет долгосрочный «бычий» прогноз по золоту. Эксперты банка ожидают, что Народный банк Китая в какой-то момент возобновит покупки металла.

Медь подешевела на 1,3% до $9649 за тонну, а алюминий — на 1,05% до $2496,5 за тонну. Ежемесячное производство алюминия в Китае выросло на 7,2% по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня в 3,65 млн тонн в мае, поскольку металлургические заводы восстановили простаивающие мощности. Об этом говорится в записке аналитиков ING.