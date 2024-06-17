В Госдуме разъяснили, какие социальные изменения ждут россиян в июле

Кого в июле коснется повышение выплат и какие изменения в социальной сфере грядут для жителей России, разъяснил в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

© Российская Газета

Новые доплаты

По его словам, с 1 июля ряд пенсионеров получат доплаты.

"Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100 процентов, что составит более 8 тыс. рублей", - уточнил депутат.



Кроме того, люди, получившие первую группу инвалидности в июне, также получат доплату в размере 8134,88 тыс. рублей.

Изменения коснутся и тех, кто уволился с работы в июне: им пересчитают пенсию уже как неработающим, добавил Чаплин.

Семейные доходы

Этим летом внесены и изменения в учете семейного дохода и дополнительных выплат.

"Доходы несовершеннолетних, которые в течение не менее шести месяцев посещали образовательные учреждения, не будут учитываться при расчете семейного дохода, например, при выплате пособий малоимущим семьям", - уточнил депутат.



Также из расчета будут исключены выплаты, предусмотренные семьям по статусу "мать-героиня" или за награду орденом "Родительская слава".

Накопительная пенсия

С 1 июля вступает в силу новый закон, который значительно упрощает процедуру определения способа выплаты накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования.

"Это нововведение предназначено для обеспечения большего количества граждан возможностью получить накопительную пенсию в одном платеже, - разъяснил Чаплин. - Мужчины и женщины 1967 года рождения и моложе, могут формировать накопительную пенсию, если их работодатели осуществляли отчисления в ПФР, который сейчас стал СФР, до 2014 года".



По его словам, ранее способ выплаты накопительной пенсии определялся на основе соотношения суммы накопительной пенсии и общего пенсионного обеспечения.

"Теперь все будет гораздо проще, - отметил депутат. - Если расчетная сумма накопительной пенсии окажется меньше 10% от прожиточного минимума, то пенсионер получит одноразовую выплату".



Чаплин привел пример: если у человека на счете будет менее 350 тыс. рублей при достижении положенного возраста, ему будет предоставлена возможность получить единовременную выплату.

И еще одно новшество - с 1 июля банки больше не будут брать комиссию за оплату ЖКУ от социально уязвимых категорий граждан.