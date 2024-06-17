Эксперты рассказали, какие выплаты учитываются при начислении отпускных
Отпускные рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. В него входят оклад, надбавки, премии, рассказали "РГ" эксперты.
Причем премии могут выплачиваться за труд ежемесячно, по итогам квартала, года или, например, за выслугу лет, обратила внимание доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Елена Шаповал. Все они учитываются при начислении отпускных, но по-разному.
Например, если в расчетном периоде была квартальная премия, то она зачтется полностью в отпускные при условии, что квартал отработан работником полностью, пояснила замгенерального директора по персоналу компании "РКБ" Виктория Воронина.
"То есть, если вы работаете в компании менее года, то будет засчитан период с первого дня работы", - утонила она.
Есть еще один нюанс: не всегда премии включены в систему оплаты, говорит партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Иногда их выплачивают единоразово на усмотрение работодателя, и при расчете отпускных они не учитываются. Из-за этого нередко бывают конфликты и суды, и суды встают на сторону работодателей, если есть доказательства, а все правила оплаты описаны в локальных актах, заметила эксперт.
Кожемякина также подчеркнула, что в расчет среднего заработка по закону не включают сами отпускные, периоды на больничном, командировки и другие выплаты и пособия за дни без работы.
"Понятно, что за год почти все сотрудники берут отпуск или болеют, многие ездят в командировки. В итоге доход за год для расчета отпускных будет меньше, и, как следствие, средний дневной заработок для расчета отпускных будет заметно ниже", - заключила она.
Эксперты также назвали июль, август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году, поскольку в них больше всего рабочих дней. В связи с этим, стоимость одного рабочего дня в эти месяцы будет ниже, чем в другие. Но если зарплата начисляется только за рабочие дни, то в отпуске оплачивается каждый календарный день, исходя из среднего дневного заработка.