Абонентов операторов мобильной связи начнут предупреждать о регистрации номеров на их имя

Депутаты разработали законопроект, который предполагает уведомление российских абонентов о зарегистрированных на них телефонных номерах. Эту инициативу представил Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности, через свой Telegram-канал. Он сообщил о внесении законопроекта в Государственную Думу совместно с коллегой Антоном Горелкиным.

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По новому закону абоненты будут получать уведомления о всех привязанных к их имени номерах телефонов и о заключении новых договоров на предоставление услуг связи. Это позволит им вовремя принимать меры, если потребуется приостановить выполнение договорных обязательств.

Законодатели считают, что такие изменения усилят безопасность граждан России и снизят возможности для совершения мошеннических действий с использованием мобильных телефонов. Также предполагается, что новый закон поможет улучшить антитеррористическую безопасность и уменьшить количество случаев незаконного приобретения сим-карт иностранными гражданами.