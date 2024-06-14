Назван способ, как получить больше отпускных при увольнении

Вторая половина месяца – наиболее благоприятное время для увольнения с точки зрения выгоды. Благодаря такому решению сотрудник получит больше отпускных, заявил адвокат Алексей Козаков «Российской газете».

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Отмечается, что при расчете числа неиспользованных дней отпуска расчетный период округляется до целых месяцев. Неполный месяц округляется в большую сторону, если сотрудник проработал до увольнения больше половины месяца. В меньшую он округляется, если работник проработал менее половины месяца. Так, работнику, отработавшему пять с половиной месяцев, полагается компенсация отпускных за шесть месяцев, а отработавшему пять месяцев и десять дней — за пять месяцев, подчеркнул специалист.

Проработавшим на одном месте больше 11 месяцев, но не менее года, начислят компенсацию за полный год, отметил юрист. Компенсация за год полагается в том случае, если организация ликвидирована. При этом сотрудник должен проработать там больше пяти с половиной месяцев, но менее года.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что в Госдуму внесут законопроект, который должен запретить выплачивать зарплату работнику ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета НДФЛ.