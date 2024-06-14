Что нужно знать о медианной зарплате в России

С 2025 года МРОТ будут определять как 48% от медианной зарплаты за предыдущий год. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц. О том, что же такое медианная зарплата, рассказывает портал Banki.ru.

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Как отмечается, медианная зарплата является значением, которое разделяет распределение зарплат на две равные части. Так, одна половина работников зарабатывает больше этого значения, а другая половина — меньше. Подчеркивается, что данный показатель можно считать как по стране в целом, так и в отдельной организации или даже в отдельной группе работников этой организации.

«При расчете для целого региона или даже страны — берутся все зарплаты работников и располагаются по порядку возрастания, а далее выбирается центральное значение», — пишет портал.



При этом медианную зарплату призывают не путать со средней. Эксперт-аналитик портала Эряния Бочкина привела в пример некий цветочный магазин. Для него средняя зарплата составляет 37 000 рублей, что всего на 3000 больше медианной.

«Однако если в расчет взять владельца магазина с доходом в 100 000 рублей, то средняя возрастет уже до 46 000 рублей, а медианная — всего на 1000 рублей, до 35 000 рублей (центральное значение в выборке — зарплата второго флориста, чья зарплата составляет 35 000 рублей), — отмечает издание.



Данные Росстата свидетельствуют о том, что по итогам первого квартала текущего года средняя зарплата в стране — 80 582 рубля.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит выплачивать работнику зарплату на руки меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).