Эксперт объяснил, что будет с иностранной валютой на брокерских счетах

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После введения новых санкционных ограничений США у многих вызывает опасение ситуация с иностранной валютой на брокерских счетах: клиенты из РФ опасаются, что она будет заморожена. Но аналогичный сценарий уже был в 2022 году и тогда, валюту конвертировали в рубли. Об этом рассказал директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Эксперт напомнил, что тогда из санкционных ограничений стали недоступны для операций швейцарский франк и британский фунт. Через некоторое время их просто конвертировали по текущему курсу Банка России в рубли. Инвесторам не пришлось совершать никаких дополнительных действий, все было сделано автоматически. Сейчас будет реализован такой же сценарий, только процесс пройдет быстрее, чем два года назад.

— По нашим ожиданиям, на следующей неделе конвертация уже будет завершена. Во всяком случае уже сегодня мы наблюдаем, что Национальный клиринговый центр начал списывать со счетов доллары и евро, начисляя рубли, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.



В свою очередь инвестстратег Максим Худалов добавил, что поводов для резкого ослабления рубля нет, потому что валюта пока все так же поступает в страну. Более того, есть тренд на укрепление рубля, передает 360.ru.

13 июня курс доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках после введения санкций против Московской биржи. Акции биржи упали на 15 процентов.