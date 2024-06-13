Названа лучшая валюта для хранения сбережений

Финансовый аналитик Александр Разуваев посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что для жителей России доллар и евро стали токсичными валютами. По его словам, у рубля высокие ставки по вкладам. Он уточнил, что Центробанк РФ сделал все, чтобы граждане сберегали деньги в российской валюте.

Для россиян доллар и евро — токсичные валюты. Соответственно, лучше с ними дело не иметь. Ударят по импорту — будет дефицит по импорту. В плане сбережений забудьте про валюту. У нас очень высокие ставки по вкладам. ЦБ сделал все, чтобы сберегали в рублях. Держите в рублях и смиритесь с ростом цен. Про валюту забудьте. Если уж вам нужна валюта, есть дирхам, юань, азербайджанский манат, — высказался эксперт.



Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев ранее предупредил, что россияне могут потерять свои деньги, которые находятся в долларах и евро, из-за санкций против Московской Биржи. По его словам, все безналичные доллары находятся на территории США.

Банк России до этого объявил о внедрении новой системы расчета курсов доллара и евро. Алгоритм начинает действовать уже с 13 июня. Решение Центробанка связано с последними санкциями со стороны США.