Банк в России прекратит начислять проценты по накопительным счетам

Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля, сообщила кредитная организация на своем сайте.

В пресс-службе Райффайзенбанка ТАСС уточнили, что решение обусловлено необходимостью выполнять предписание европейского регулятора по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России.

"С 1 июля 2024 года Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам", - указали в банке, отметив, что при этом средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно.

"Мы стремимся заблаговременно предупредить вас об изменениях и предлагаем рассмотреть инвестиционные решения для размещения денежных средств", - добавили в банке.



В пресс-службе кредитной организации также отметили, что по накопительным счетам предлагались невысокие проценты, в "связи с чем продукт не пользовался широким спросом и оставался лишь у ограниченного числа наших клиентов".

"В то же время мы наблюдаем стабильный рост интереса клиентов к более доходным инвестиционным решениям для размещения средств", - уточнили в Райффайзенбанке.



Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп.