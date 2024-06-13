Российские банки стали дороже продавать наличные доллары

Разница между ценой продажи наличного доллара и его покупкой во многих российских банках заметно выросла, убедилась "Российская газета". И если ранее этот разрыв мог составлять 3-4 руб., то сейчас есть примеры, и не единичные, когда он уже превышает 9-10 руб. О том, почему это происходит и долго ли продлится, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

Некоторые российские банки, особенно небольшие, существенно увеличили разницу между ценой покупки-продажи наличного доллара в своих отделениях. Одни, например, покупают заметно дешевле официального курса ЦБ. Другие дороже продают. А кто-то это объединяет.

Например, в Россельхозбанке можно было купить доллар в 14.00 мск за 100,1 руб., а продать за 85,1 руб. В Росбанке это бы обошлось в 96 и 70 руб. соответственно. В Локо-банке - 99 и 82 руб, в банке "ДОМ.РФ" - 97,5 и 87,5 руб. за долл.

Есть и ряд других примеров. Банк "Уралсиб", в свою очередь, предлагал купить у клиента американскую валюту за 89,6 руб., но продавал уже за 98 руб. В ПСБ на тот момент разница составляла 10 руб., в Сбербанке - порядка 9 руб. Но со временем она сокращалась, следует из данных на сайтах. При этом в понедельник банки часто продавали валюту за 91-92 руб., в четверг - уже за 93-94 и гораздо выше.

Как рассказал "Российской газете" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, если есть возможность подождать неделю или две с покупкой наличных долларов, то лучше это сделать. По его словам, банки стали дороже продавать наличный доллар в ожидании возможного всплеска спроса на валюту, а также и из-за того, что вследствие санкций возросла неопределенность.

Нет у кредитных организаций и рыночных ориентиров из-за отсутствия биржевых торгов, добавил Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ. Они, по его словам, ждут официального курса Банка России.

"Кроме того, банки, естественно, хотят воспользоваться ситуацией для получения дополнительной прибыли", - говорит он.



"Банки теперь будут перестраивать работу валютных отделов с учетом прекращения биржевых торгов долларом и перехода на внебиржевой межбанковский рынок", - говорит Васильев.



По мнению эксперта, в первые дни вероятно умеренное ослабление рубля к доллару в обменниках, как это обычно бывает в моменты геополитических шоков и новых санкций. Но следом - когда возникший шок на валютном рынке пройдет - участники рынка выстроят, как это часто бывает, новые схемы работы.

"Полагаем, что наличный доллар вернется в диапазон 88-93 руб.", - говорит Васильев.



Михаил Косов, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказал "РГ", что в данной ситуации риски новой волны снижения курса рубля существуют. При этом и ЦБ, и правительство принимают все необходимые меры для сдерживания неблагоприятных последствий. Для этого есть временной лаг до августа, отмечает он.

"Предсказать точное время стабилизации или вероятность ее наступления сложно. - считает Косов. - Мировая экономика и политика подвержены быстрому и часто непредсказуемому изменению, что усложняет прогнозирование".



По мнению Васильева, Россия традиционно имеет профицит торгового баланса и излишек валюты. Поэтому доллары и евро, конечно, продолжат поступать в страну от торговли. Но их роль в России продолжит снижаться, а роль других валют, в первую очередь, юаня и рубля - возрастать.

"Не исключаем, что в какой-то момент российские граждане и компании могут начать избавляться от токсичных долларов и евро, что может привести к временному укреплению курса рубля", - полагает Васильев.



Кроме того, Суверов отметил, что рубль укрепился к юаню на сегодняшних валютных торгах. Есть все возможности у ЦБ установить рыночный курс доллара и евро исходя из кросс-курса юаня.

"Поэтому, скорее всего, в будущем спреды между покупкой и продажей иностранной валюты должны уменьшиться", - отмечает он.



Но при этом какого-то ажиотажа среди клиентов, стремящихся покупать доллары в банках, нет, говорит руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев. Некоторые банки ставят такие высокие курсы, просто не понимая, что им делать в текущей ситуации, не исключает он.