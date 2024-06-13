Юрист объяснил, как вернуть деньги после ошибочного перевода

Если человек по ошибке перевел деньги не на тот счет, то он может их вернуть, так как закон стоит на стороне отправителя. В каждом банке действуют свои правила на такой случай, поэтому в первую очередь следует с ним связаться, рассказал юрист Илья Русяев Общественной Службе Новостей.

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После ошибочного перевода нужно как можно скорее позвонить в банк либо лично прийти в отделение и объяснить ситуацию. Если средства до получателя не дошли, то операцию можно отменить. В случае, если перевод уже состоялся, то можно связаться с получателем и попросить вернуть средства.

Если адресат откажется возвращать деньги, то его можно заставить, так как по закону обогатившееся за чужой счет лицо обязано возвратить потерпевшему всю сумму.

«Практика показывает, что при наличии весомых доказательств ошибочности перевода суды очень часто становятся на сторону истцов, — отметил юрист. — Истец должен только доказать факт получения ответчиком неосновательного обогащения. А уже на ответчике лежит бремя доказывания обоснованности такого приобретения».



Можно также подать иск на банк, который затем по запросу предоставит сведения о личности получателя средств. В целом вернуть деньги после ошибочного перевода достаточно сложно, так как банки в процедуру вмешиваются неохотно, а суды требуют весомых доказательств, заключил Русяев.

Напомним, юристы подчеркивают, что, если на карту пришли чужие деньги, их следует вернуть. В противном случае если отправитель докажет в суде ошибку или факт мошенничества, это может закончиться штрафом или уголовным делом в зависимости от суммы. Второе возможное последствие — блокировка карты или арест счета.