Российский айтишник пожаловался на долгий поиск работы в Японии

Российский программист, выступающий в сети под ником narsiliko, рассказал в соцсети X (Twitter) историю о том, как поиск работы в Японии для него стал неожиданно долгим и сложным процессом.

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Narsiliko 35 лет. По его словам, в сфере IT он работает около 10 лет. За эти годы мужчина освоил несколько дисциплин программирования, включая фронтенд-разработку и фулл-стек на «Битриксе».

«После заполнения LinkedIn мне сразу стало написывать огромное количество рекрутинговых агентов. Рынок вакансий для иностранных специалистов в Японии, по моим ощущениям, на 80% находится под агентствами. Самостоятельно местные компании иностранцев будто почти не нанимают», – написал narsiliko о начале своего пути к работе в Японии.



Агентства, по его словам, не сильно утруждались проверкой вакансий и периодически присылали одни и те же предложения. При этом россиянин отметил, что с соискателя они за свои услуги не берут деньги, что, по его словам, является большим плюсом.

Narsiliko получил много отказов из-за формальных причин. Например, японские компании не складывают годы опыта на разных специальностях, даже если они являются взаимозаменяемыми. Также, по его словам, многие фирмы принципиально не хотят рассматривать анкеты иностранцев, поскольку их трудоустройство предполагает дополнительные расходы вроде спонсирования визы и бюрократические сложности. Также японские работодатели оказались довольно скупы на обратную связь – они не объясняют причину отказа, даже если человек об этом очень просит.

Поиск работы у Narsiliko занял примерно 6 месяцев, 42 заявки, «бесконечное количество собеседований и очень много сил».

«Вот и все. С ноября я работаю фронтенд-инженером в японской компании, но это уже совсем другая история», – закончил свой тред айтишник в X.



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