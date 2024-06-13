Россиянам назвали требуемый доход для покупки машины в кредит

Рекомендованный доход заемщика, расплачивающегося по автокредиту, должен составлять почти 117 тысяч рублей (116,8 тысячи). Такую сумму назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), на выводы которого ссылается «Российская газета». Сумма, требуемая для обслуживания этого вида займов, выросла за год почти на 15 процентов.

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В начале весны 2023 года рекомендованный доход составлял 102 тысячи рублей. В конце того же года обслуживание займа, выданного на покупку автомобиля, подорожало до 121,2 тысячи рублей, но за первые три месяца 2024 года подешевело на 3,6 процента.

В НБКИ подчеркнули, что при подсчете рекомендованного дохода нужно учитывать показатели кредитной ставки, а также срок и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца. Ежемесячный платеж при этом не должен превышать 30 процентов от рекомендованного дохода.

По данным бюро, в 2017-2019 годах для оптимального обслуживания автозайма следовало было зарабатывать от 60 до 80 тысяч.

Кроме того, в НБКИ подчеркнули, что данный вид кредитования в России растет высокими темпами. Рост задолженности дошел до 53 процентов год к году. На долю кредитов, по которым люди платят больше половины их доходов, пришелся 61 процент выдач в I квартале 2024 года. В аналогичные периоды 2022 и 2023 годов этот показатель был равен 44 и 50 процентов соответственно.

С начала 2023 года жители РФ набрали автокредитов больше чем на 1,4 триллиона рублей. В ноябре прошлого года средняя сумма такого займа достигала почти 1,3 миллиона рублей. Эксперты объяснили происходящее реализацией отложенного спроса и подорожанием машин.

Специалисты полагают, что при покупке автомобиля, автокредит намного выгоднее, чем потребительский заем, ставка по которому будет на 5-7 процентов выше. Кроме того, при оформлении автокредита транспортное средство поступает в залог банку, что сводит к минимуму риски финансовой организации потерять деньги. Это, в свою очередь, сказывается и на величине ставки.