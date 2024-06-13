Наличный курс доллара в Москве подскочил до 200 рублей

Вслед за введением США блокирующих санкций и приостановкой торговли валютой на Мосбирже, некоторые московские банки резко подняли курс наличных долларов и евро. Информация о курсах валют была опубликована на портале «Банки.ру».

«Дороже всех доллар продавал Норвик Банк – по 200 рублей», – следовало из данных сервиса на вечер вторника, 12 июня.



В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ

В частности, курс доллара в некоторых обменных пунктах Москвы достиг 200 рублей, а курс евро – 160 рублей. Это значительно выше показателей, которые были до введения санкций. На данный момент курсы стабилизировались.

Курсы валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня, поэтому перед покупкой или продажей долларов и евро рекомендуется заранее звонить в банк и уточнять актуальный курс, а также наличие валюты в наличии. Напомним, что с 13 июня Мосбиржа приостанавливает биржевые торги долларами и евро. Операции по покупке и продаже валюты по-прежнему будут доступны в отделениях банков. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова