Россияне массово ринулись обменивать доллары

Россияне начали чаще обменивать доллары с мая 2024 года, число операций с американской валютой в 2,4 раза превысило количество операций с евро. К таким данным пришли аналитики банка «Русский стандарт».

Так, в последний месяц весны россияне на 19% чаще продавали наличные доллары, чем покупали. Такая же ситуация была замечена с европейской валютой. Объём продаж евро оказался на 21% больше, чем объём покупок этой валюты.

В то же время безналичные доллары граждане чаще всего покупали, чем продавали. Так, число операций по покупке было на 23% больше, а в случае с евро ситуация была противоположной. Согласно статистическим данным средний чек одной операции по обмену американской валюты в мае составил 420 долларов, а европейской — 464 евро, передает ТАСС.

Ранее «СП» сообщала, что ЦБ сохранил прежний уровень ключевой ставки. Эксперт Николай Переславский сообщил, что это не окажет существенного влияния на курс рубля к основным мировым валютам.

О последних новостях курса доллара, евро, юаня и других валют, — в теме «Свободной Прессы».