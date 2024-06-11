Россиянам стало дороже оформлять шенгенскую визу

Визовый сбор при получении «шенгена», в том числе для россиян, с 11 июня увеличился с €80 до €90, следует из решения Европейской комиссии. Для детей до 12 лет стоимость возросла с €40 до €45.

Визовый сбор при получении шенгенской визы, в том числе для россиян, с 11 июня вырос до €90. Соответствующее решение в марте приняла Европейская комиссия с учетом инфляции прошлых годов, — говорилось в официальном заявлении.



Ранее из отчета Еврокомиссии стало известно, что российским гражданам стали отказывать в получении шенгенских виз в 13 раз чаще по сравнению с 2019 годом. Согласно статистике, реже всего принимали заявки Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и ФРГ. При этом РФ попала в пятерку стран по количеству заявок на получение «шенгена» наряду с Китаем, Турцией, Индией и Марокко.

До этого появилась информация, что Румыния впервые начала оформлять российским гражданам шенгенские визы. Подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России, уточнили в московском посольстве республики со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что страна не создает препятствий россиянам в выдаче шенгенских виз и приветствует любых гостей, независимо от того, откуда они приехали. По его словам, методология выдачи документа не менялась.