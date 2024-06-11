Общий капитал всех долларовых миллионеров в мире достиг рекордных $86,79 трлн

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире по итогам 2023 года выросло на 4,7%. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ежегодный доклад World Wealth Report. Из отчета следует, что общий капитал этих людей достиг рекордной отметки в $86,79 трлн.

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Благодаря этому долларовые миллионеры смогли отыграть падение своего совокупного состояния на 3,6% в 2022 году. При этом больше всего выросло состояние долларовых миллионеров в странах Северной Америки. Соответствующий показатель увеличился на 7,2%, составив $27,5 трлн. На втором месте в рейтинге оказались богатые люди из Азии, их общий капитал увеличился на 4,2% и достиг $25,7 трлн. Совокупное состояние долларовых миллионеров в Европе по итогам прошлого года составило $18,9 трлн, что на 3,9% больше по сравнению с 2022 годом.

На Ближнем Востоке и в Латинской Америке данный показатель увеличился на 2,9% и 2,3% соответственно. На данный момент богатые люди из этих частей мира обладают общим капиталом в размере $3,5 трлн и $9,4 трлн соответственно. При этом в странах Африки наблюдается иная картина. Совокупное состояние местных долларовых миллионеров снизилось на 1%, уменьшившись до $1,8 трлн. Всего по итогам 2023 года число долларовых миллионеров во всем мире достигло 22,828 млн человек. Их количество увеличилось на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.