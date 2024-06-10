В мире стало больше долларовых миллионеров

В 2023 году долларовые миллионеры всего мира разбогатели еще больше. Согласно ежегодному докладу World Wealth Report компании Capgemini, их совокупное состояние выросло на 4,7 процента, пишет «Интерфакс».

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Таким образом, их общий капитал достиг рекордных 86,79 триллиона долларов, отыграв падение на 3,6 процента по итогам 2022 года. Сильнее всего увеличилось состояние миллионеров в Северной Америке — на 7,2 процента (до 27,5 триллиона долларов). Капитал богатых людей в Азии вырос на 4,2 процента (до 25,7 триллиона долларов), в Европе — на 3,9 процента (до 18,9 триллиона долларов), на Ближнем Востоке — на 2,9 процента (до 3,5 триллиона долларов), а в Латинской Америке — на 2,3 процента (до 9,4 триллиона долларов). В Африке миллионеры стали беднее на 1 процент, их совокупное состояние снизилось до 1,8 триллиона долларов.

При этом число состоятельных людей по итогам прошлого года выросло на 5,1 процента, до 22,828 миллиона человек. Самый заметный прирост количества миллионеров зафиксирован в Северной Америке (на 7,1 процента, до 7,875 миллиона человек), в Азии (на 4,8 процента, до 7,39 миллиона человек) и в Европе (на 4 процента, до 5,8 миллиона человек).

Ранее стало известно, что в конце 2023 года число россиян с капиталом от 100 миллионов рублей выросло на 50 процентов, до 21,8 тысячи. На конец 2023 года 4,1 тысячи из них отнесли к группе сверхбогатых, обладающих капиталом от 500 миллионов рублей — их количество поднялось на 60 процентов, а за два года — на 17 процентов из-за кризисной посадки.