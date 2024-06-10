Мишустин рассказал, на сколько еще повысят МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года будет увеличен на 15%. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Таким образом, с будущего года МРОТ превысит 22 тыс. рублей в месяц, уточнил премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить поступательный рост МРОТ. При этом с 2025 года он будет привязан к медианной зарплате и составит 48% от этого показателя. Таким образом, минимальный размер оплаты труда в следующем году превысит 22 тыс. рублей, а в 2030 году — должен составить не менее 35 тыс. рублей в месяц.