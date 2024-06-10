Юрист раскрыл, в каких случаях можно не оплачивать счет в ресторане

Посетитель имеет право не платить в ресторане за некачественное блюдо или в случае если принесли не тот заказ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что клиент также может «проигнорировать» счет при недовесе или появлении неучтенных сумм в чеке.

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Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и т. д., если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и т. д., — заявил Русяев.



По его словам, для отстаивания прав клиенту следует сразу фиксировать нарушение — составить претензию в книге отзывов и предложений, сфотографировать некачественное блюдо. Юрист напомнил, что при отказе ресторана урегулировать ситуацию можно обратиться в Роспотребнадзор.

Если блюдо принесено с недовесом по сравнению с указанным в меню, потребитель может отказаться от оплаты. Ресторан не имеет права без согласия потребителя включать в счет платежи, не предусмотренные стоимостью выбранных блюд и услуг («за музыку», «чаевые» и пр.). Потребитель может отказаться оплачивать такие дополнительные суммы, — подытожил Русяев.



Ранее прокуратура Камчатского края сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении владельца автокафе «Мускат» в Петропавловске-Камчатском. Там отравились восемь человек. Проверка показала, что в заведении не соблюдались санитарные нормы, что и стало причиной случившегося. Ресторатору грозит до двух лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.