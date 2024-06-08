Мошенники больше не смогут брать займы через учетные записи на "Госуслугах"

Минцифры исключит "лазейку" мошенников на "Госуслугах", с помощью которой они оформляли кредиты в микрофинансовых организациях с чужих учетных записей и выводили средства на свои счета. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, выступая на ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, изменится процедура оформления таких займов.

Проблема заключается в том, обратил внимание министр, что через "Госуслуги" можно подать документы на получение кредита, указав реквизиты банковской карты другого человека. Таким образом, получая обманным путем доступ к личным кабинетам людей, мошенники воровали их деньги.

"Мы будем закрывать эту опцию. Получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось", - подчеркнул Шадаев.



Он также заметил, что уже обсудил эту проблему с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.