Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений до 10 лет

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений россиян с трех до десяти лет. Трансляцию выступления Путина на ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум) опубликовало ТАСС.

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Программа долгосрочных сбережений появилась в России в начале 2024 года по указу президента. Она ввела добровольный накопительно-сберегательный инструмент для граждан, предусматривающий участие государства. Участник программы делает взносы, а ее оператор - негосударственный пенсионный фонд - инвестирует их, обеспечивая доходность вложений.

Ранее предполагалось, что государство будет софинансировать участие человека в программе в течение трех лет с момента уплаты первого взноса. Однако было предусмотрено, что этот срок может быть продлен по решению правительства РФ.