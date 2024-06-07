Путин одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

025 года будут проиндексированы, ресурсы для этого в России есть. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ).

Глава государства поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. Он предполагает проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и далее — каждый год.

Путин считает поддержку работающих пенсионеров одним из приоритетов социальной политики российского правительства. Он отметил, что сейчас в России совпали два фактора: нехватка рабочих рук и наличие среди пенсионеров большого количества квалифицированных специалистов, которые необходимы экономике. В такой ситуации людей необходимо поддержать и «обеспечить ту самую социальную справедливость», о которой регулярно говорят власти, заключил президент.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема его в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».