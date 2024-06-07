Как пенсионерам накопить на отдых: рекомендации экономиста

Многие пенсионеры сталкиваются с нехваткой пенсионных выплат. Как увеличить размер пенсии и с помощью каких финансовых инструментов можно накопить деньги, рассказала «ФедералПресс» лектор общества «Знание», доктор экономических наук Ирина Маслова.

В России очень много различных пенсионных надбавок и коэффициентов, за счет которых можно увеличить пенсионный доход в зависимости от опыта и профессии каждого человека. Ирина Маслова объясняет, что в формулу расчета страховой пенсии входит несколько показателей, при увеличении каждого из которых существенно вырастет и общий размер выплат.

«Например, страховая пенсия – это сумма ваших пенсионных коэффициентов, умноженная на стоимость пенсионного коэффициента и на размер фиксированной выплаты. Если увеличить фиксированную выплату (при достижении 80 лет, получении 1-й группы инвалидности, наличии стажа работы на Крайнем Севере или в сельском хозяйстве) – то общая сумма тоже кратно увеличится», – дополняет эксперт.



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По словам специалиста, если пенсионер хочет накопить денег на отдых или совершить другую крупную трату, то «есть смысл вкладывать имеющиеся деньги в финансовые инструменты»: банковский депозит; приобретение инвестиционной недвижимости; вступление в программы негосударственного пенсионного обеспечения.

Однако Маслова уточняет, что депозиты в условиях подвижной ключевой ставки стоит брать на полгода максимум. А если вы решили приобрести недвижимость, то лучше проконсультироваться с независимым экспертом о том, «сколько вы будете получать от сдачи ее в аренду и не будет ли цена на нее расти ниже рынка». Такая мера позволит избежать обесценивания вашей инвестиции и спрогнозировать накопление желаемой суммы денег. Ранее мы писали, на какую сумму увеличились пенсии работающих россиян. Минимальный размер выплат неработающим пенсионерам не может быть ниже прожиточного минимума. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова