Более 10 млн клиентов подключили SberPay NFC для оплаты со смартфона

Более 10 млн клиентов Сбера подключили SberPay NFC для оплаты одним касанием телефона, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

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По его словам, ежедневно с помощью SberPay NFC совершается более 5 млн операций.

«Более двух лет назад с российского рынка ушли международные платежные системы и возможность платить смартфоном в одно касание исчезла», — отметил он.



Царев добавил, что SberPay NFC пользуется популярностью у владельцев смартфонов Android.