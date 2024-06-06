В России ожидают роста рынка сбережений

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков прогнозирует увеличение рынка сбережений физлиц в России в 2024 году. В ходе Петербургского международного экономического форума он заявил, что показатель продемонстрирует рост более чем на 24%, обновив максимум 2023 года, передают «Известия».

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Отмечается, что уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов может составить 50 трлн рублей, а к концу года — около 55,8 трлн. Горшков подчеркнул, что банк в первом полугодии, возможно, наберет портфель в 8,1 трлн.

По его словам, ставки по сберегательным продуктам на рынке остаются на максимальных уровнях и продолжают стимулировать вкладчиков размещать свои деньги в банках. Среди факторов, поддерживающих привлекательную доходность на рынке сбережений, - высокая ключевая ставка, указал специалист.

Ранее результаты опроса «СберНПФ» и «Работа.ру» показали, что в России 46% работодателей готовы софинансировать программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников.