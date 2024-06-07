В России раскрыли дальнейшую судьбу карт Visa и Mastercard

Карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота в России. Так дальнейшую судьбу карт Visa и Mastercard в стране раскрыл глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин, его цитирует газета «Известия».

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В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эксперт рассказал, что уход с рынка иностранных платежных систем сказался на развитии отрасли финтеха. Однако он оказал позитивное влияние на развитие отечественных аналогов, в частности системы «Мир», которая «довольно сильно» растет. В будущем российская система продолжит развиваться, а иностранные сервисы покинут рынок.

«Нужно развивать объем платежей, которые в безналичном формате проходят. Понятно, что видим дальше точки роста в развитии системы быстрых платежей как с точки зрения переводов, так и с точки зрения платежей. Увеличения их количества. Потому что технология все больше и больше апробируется как организациями, так и гражданами», — добавил Дубынин.



В первом квартале 2024 года в России вырос спрос на карты платежной системы «Мир». Чаще всего карты оформляют граждане Китая. Пик подачи заявок пришелся на февраль. В Центробанке связывают скачок спроса с вступлением в силу осенью 2023 года закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам. В список привилегированных стран вошли 25 государств.

США ввели санкции против оператора карт «Мир» 23 февраля. С 30 марта эти карты массово перестали работать в Армении. Как сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере Армении, такое решение принято из-за угрозы попасть под вторичные санкции. Позднее от обслуживания карт российской платежной системы из-за внешнего давления заявила Киргизия.