Москвичи оказались самыми недоверчивыми к наличным

Жители Москвы и Московской области оказались самыми недоверчивыми среди россиян к наличным деньгам как способу оплаты, выявил опрос банков ВТБ и «Открытие», итоги которого приводит ТАСС.

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Всего 38 процентов москвичей и жителей Подмосковья назвали наличные надежным способом расплачиваться. В целом россияне назвали наиболее безопасным способом платежей оплату банковскими картами (54 процента).

Абсолютное большинство опрошенных россиян (74 процента) при выборе способа оплаты в первую очередь обращают внимание на удобство использования.

Ранее стало известно, что в апреле 2024 года количество кредитных карт на руках у россиян снизилось, несмотря на то что банки продолжали их активно выдавать. В начале второго квартала количество кредитных карт на руках у клиентов составило менее 91 миллиона (минус два миллиона за месяц) — это рекордное снижение за последние несколько лет.