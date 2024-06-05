СФ одобрил самостоятельную продажу должниками залогового имущества

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предоставляющий гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка. Закон был инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой ("Единая Россия").

© Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Как поясняла ранее Яровая, анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион, и на практике это имущество продается по низкой цене. Закон направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намерен отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк, и банк дает разрешение гражданину в течение полугода самостоятельно реализовать имущество, указывала она.

Документ был принят в первом чтении в декабре 2020 года. Принятыми во втором чтении поправками он был существенно доработан. В частности, уточнен перечень ситуаций, когда заемщику будет запрещено продавать жилье самому. Речь идет о подаче банком в суд иска о наложении взыскания на имущество и инициировании изъятия залога по исполнительной надписи нотариуса. Также право на самостоятельную продажу не будут иметь граждане, в отношении которых возбуждена судебная или внесудебная процедура личного банкротства, либо если они ранее отказались от самостоятельной продажи этого жилья или не уложились в отведенный срок. Также заемщики не смогут самостоятельно продать недвижимость, заложенную нескольким кредиторам.

При этом ограничения по размеру кредита ко второму чтению были сняты (в редакции первого чтения предполагалось, что для возможности самостоятельной продажи заложенного жилья размер кредита не должен превышать 15 млн рублей). Заемщик сможет продать недвижимость за четыре месяца (в редакции первого чтения - шесть месяцев), но при этом у него сохранится возможность продлить срок реализации недвижимости.

Чтобы продать ипотечное жилье, заемщик уведомляет банк о своем намерении. При отсутствии ограничений кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласовывает процедуру и рассчитывает минимальную цену продажи, которая определяется как объем требований банка на день окончания срока реализации. Деньги по сделке будут поступать банку, а положительная разница между ценой продажи и размером долга по ипотеке затем будет перечислена заемщику. В течение срока, который был отведен заемщику для самостоятельной продажи ипотечной квартиры, банк-залогодержатель не сможет инициировать ее изъятие, но после истечения отведенного времени он сможет это сделать.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.