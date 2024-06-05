У туристов в Турции нет новых проблем с оплатой картами

Федеральные СМИ напрасно нагоняют страх по поводу сложностей оплаты банковскими картами в Турции, которые якобы возникают у россиян. Последнее событие, что чуть ухудшило ситуацию, произошло еще в ноябре, когда сократилось количество работающих за рубежом карт платежной системы UnionPay, выпущенных банками РФ. Это подтверждают источники TourDom.ru. Напомним, поводом для бури в стакане стала публикация в РИА «Новости», которое без какой-либо конкретики сообщило о проблемах у туристов в Турции.

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К ситуации, которая установилась в 2022 году после блокировки российских карт Visa и MasterCard, все выезжающие в Турцию привыкли. За это время уже давно изучены инструменты оплаты, которыми пользуются как организованные туристы, которые едут в туры, так и те, кто самостоятельно приезжает в страну на более долгий срок, ограниченный временем безвиза.

Большинство россиян ездит в Турцию либо с наличными деньгами, если на их нужды хватает лимита 10 тыс. долларов, разрешенного к вывозу, либо с иностранным пластиком. Карты активно получают в соседних странах СНГ. С их работой проблем нет.

Также в Турции по-прежнему остается возможность использования полученных в России карт UnionPay. За последние 2 года в ходе санкций список банков значительно проредили. Теперь там работает только пластик Газпромбанка и Россельхозбанка.

«Они 100% работают в банкоматах, обслуживающих эту платежную систему. Можно снять до 1 тыс. долларов в сутки. Расплатиться ими можно далеко не всегда. Это связано с настройками терминалов», – говорит источник TourDom.ru.



Опытом использования карт делятся подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Их успехи различны: одним удается платить только в крупных супермаркетах, другим – в маленьких магазинчиках и кафе. Транзакции в музеях, аэропортах и на заправках также проходят. У некоторых предпринимателей есть отдельные терминалы, которые они предлагают, увидев карту китайской платежной системы.

Потихоньку туристы осваивают новый сервис SberPay, запущенный в прошлом месяце. Но пока что считают, что к нему подключено слишком мало точек. Есть и те, кто использует сервис Letim, который работает с конца прошлого года – это оплата по QR-коду виртуальным сервисом, куда можно переводить деньги с российских карт.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы критикуют систему оплаты в Турции от Сбербанка.