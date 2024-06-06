Стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ превысила среднюю зарплату в Чечне

Стоимость сета икры с шампанским на ПМЭФ оказалась выше средней зарплаты в Чечне. Меню ресторана «Магадан» на территории «Экспофорума», где гости ПМЭФ могут перекусить в перерывах, опубликовали в Telegram-канале «78 | НОВОСТИ».

Цена икорного ассорти с тостами либо блинами составляет 17,5 тысячи рублей, а если заказать к нему бутылку французского розового шампанского за 24,5 тысячи, то общий счет составит 42 тысячи рублей. Это превышает среднюю зарплату жителя Чечни на 1356 рублей.

Бутылка красного крымского вина будет стоить меньше — 14 тысяч рублей. Стоимость бокала пива, даже безалкогольного, в меню начинается от тысячи рублей.

Средняя номинальная зарплата в Чечне, по Росстата за март 2024 года, составляет 40 644 рубля. Меньше всего в России зарабатывают в Ингушетии — 40 622 рубля в месяц. Новые регионы в статистике не учитываются.

Ранее работница индустрии сопровождения раскрыла стоимость услуг эскорта на ПМЭФ. По ее словам, в 2024 году эскортница может заработать до трех миллионов рублей в неделю «в зависимости от квалификации».