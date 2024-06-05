Доля скрытых доходов россиян опустилась до 10%

Доля скрытых доходов российских семей снизилась до 10%, сообщают «Известия».

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Как заявил главный экономист отделения по Ростовской области Южного главного управления Центробанка Сергей Арженовский, в 2015 году этот показатель составлял 37%. Руководитель Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Антонина Левашенко считает, что доля скрытых доходов падает, поскольку с развитием финансовых технологий и эффективного цифрового налогового администрирования платить работникам зарплаты в конверте стало сложнее.

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Свое влияние оказывает и рост финансовой грамотности россиян, указала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при кабмине РФ Ольга Панина.

При этом скрытые доходы помогают снизить напряженность в периоды экономических спадов. Для сотрудников сокрытие заработков — это возможность устроиться без оформления отношений в виде трудового или гражданско-правового договора, если по каким-то причинам гражданин не хочет или не может трудиться легально.

Эксперты отмечают, что доля скрытых доходов будет и дальше падать, в том числе благодаря развитию режима самозанятости, на который перешли почти 10 млн человек.