В России на 20% выросло число владельцев криптовалюты

Эксперт рассказал о росте интереса к криптовалютам среди россиян.

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Рост числа россиян, вкладывающихся в криптовалюту, составил 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим, достигнув 3,02 миллиона человек. Согласно Артемию Кушнареву, эксперту по инвестициям, это примерно 3,6% от всех пользователей интернета в стране.

Кушнарев советует россиянам обратить внимание на TON Coin, новую криптовалюту Павла Дурова, которая пока ещё не достигла цены Ethereum, начиная от $2-3. Он предполагает, что за пять лет TON Coin может достичь хотя бы $100.

По прогнозам Ассоциации промышленного майнинга, рынок криптовалют в России может вырасти на 20-40% в текущем году. Россия остаётся вторым по майнингу криптовалюты. Интерес россиян к криптовалютам продолжает расти, что подтверждают данные Центробанка и экспертов Высшей школы экономики.