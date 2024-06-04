В Сбере поддержали запрет на использование чужих банковских карт

Мошенники чаще всего используют криптокошельки для вывода украденных средств, чтобы было труднее отследить путь денег, рассказал в интервью газете «Известия» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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«По данным «Сбера», в России количество дропов достигает 2 млн человек. Кто-то из них знает, что участвует в противозаконной деятельности, но большинство даже не подозревает», — сказал он.

По словам Кузнецова, благодаря работе Сбера дропперство по картам банка уменьшилось в несколько раз.

«Доля карточек «Сбера», которые сейчас используются в теневом секторе для вывода денег, не превышает 10%. Хотя эта цифра еще буквально полтора-два года назад превышала 50–60%», — отметил он.

По мнению Кузнецова, для борьбы с дропперством можно воспользоваться примером Белоруссии, где введена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к интернет-банку.

«За передачу карт третьим лицам грозит до 10 лет тюрьмы. Благодаря такому ужесточению в Белоруссии объемы краж средств уменьшились в два раза», — сказал он.

Кузнецов добавил, что Сбер поддерживает инициативу МВД по запрету использования чужих банковских карт.